L'Fc Messina guarda avanti, con Morello è separazione

In casa Fc Messina cresce l'attesa per conoscere le decisioni sulla stagione. Ma il club presieduto da Rocco Arena non sta con le mani in mano e guarda avanti.

È certa ormai la separazione tra Davide Morello e il club: le strade si dividono e il ds non sarà riconfermato; la notizia sarà ufficializzata nelle prossime ore.

