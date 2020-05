Fc Messina, si fa largo l'idea Ferrante come nuovo direttore sportivo

Settimana cruciale per il mondo del calcio. C'è grande fermento tra gli addetti ai lavori per conoscere quali saranno le decisioni del Consiglio Federale che si riunirà domani.

In attesa di capire quale campionato disputare l'Fc Messina è già a lavoro per gettare le basi sulla prossima stagione. E in attesa di conoscere quali saranno le determine della Figc e del bando, Marco Ferrante, unico dirigente giallorosso al momento ad avere la certezza di far parte anche per la prossima stagione del progetto Fc Messina, è al lavoro, anche se, come tutti, attende di conoscere quale campionato disputare.

Probabilmente non rivestirà più il ruolo di direttore generale, visto che la parte economico-amministrativa dovrebbe essere “curata” dal vicepresidente Santi Cosenza, e in considerazione del fatto dell'ormai certa separazione con il ds Davide Morello, potrebbe essere lo stesso Ferrante a rivestire il ruolo di direttore sportivo.

