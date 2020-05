Fc Messina e Acr già in vacanza, un nuovo azionista per Arena

Anche Messina si arrende alle direttive federali causa Covid-19. Da ieri, Fc e Acr sono ufficialmente in vacanza, dopo che il Consiglio Federale tenutosi nella mattinata a Roma aveva decretato la chiusura anticipata di tutti i campionati dilettantistici, sia a livello nazionale che regionale. Una decisione pressoché scontata, ma adesso ufficiale e che cristallizza le classifiche dei gironi di quarta serie allo scorso 4 marzo, quando il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, aveva disposto il rinvio di tutte le gare del torneo, in ottemperanza dal Dpcm sull'emergenza coronavirus. Prossimo passo, domani, quando il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti dovrà studiare le possibili soluzioni post chiusura stagione, e cioè promozioni, retrocessioni, ripescaggi, fino a proporre al Consiglio Federale anche eventuali ipotesi di riforma dei campionati.

In attesa degli eventi, che tra l'altro vedranno direttamente interessato l'Fc Messina in ottica ripescaggio in C, la società guidata da Rocco Arena continua a programmare il futuro e, dopo le novità annunciate appena ventiquattr'ore prima per lo staff tecnico della prossima stagione, ieri è stata la volta dell'assetto societario, che ha salutato l'arrivo di un nuovo azionista: l'avvocato Francisco Belmonte Botella, legale dello studio spagnolo “Botella & Asociados”.

Belmonte ha iniziato la sua attività professionale nel 2003, affermandosi come specialista in diritto del lavoro e previdenza sociale.

L'accordo è stato chiuso ieri mattina dallo stesso presidente Rocco Arena, visti gli ottimi rapporti che legano il massimo dirigente peloritano con Belmonte, attuale vice-presidente del Cfi Alicante.

