L'Fc Messina non si nasconde più, Ferrante: "Pronti per un torneo di vertice"

È stato il primo ad essere stato riconfermato dallo stesso presidente Arena; l'Fc Messina punta tutto sull'esperienza di Marco Ferrante.

"Non è stato necessario neppure sederci attorno a un tavolo - afferma l'ex bomber granata -, è bastato uno sguardo. Con il presidente c'è un progetto importante e non ho tenuto in considerazione nessuna altra opzione".

Un rimpasto delle cariche a cominciare da Ferrante che da dg passa a responsabile dell'area tecnica, per finire Grabinski nuovo ds al posto di Morello.

