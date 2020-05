Un Fc Messina con Rizzieri sempre più nel segno del Toro

Un Fc Messina sempre più nel segno... del Toro. Un altro cuore granata è pronto a sposare la causa giallorossa. E si tratta di un dirigente di provata esperienza che andrà a infoltire la colonia di ex torinisti presente in giallorosso. Marco Rizzieri è troppo amico di Rocco Arena e Marco Ferrante per dire no una seconda volta.

L'ormai ex granata andrà a occupare una poltrona dirigenziale. A lui il patron giallorosso potrebbe affidare la carica di vicepresidente tecnico al pari di Santi Cosenza che invece ricopre un ruolo amministrativo. Rizzieri dal primo luglio sarà una sorta di consigliere tecnico e i suoi contatti e le sue conoscenze saranno oro colato per la costruzione della nuova squadra.

I contatti tra le parti nelle ultime settimane sono stati assai frequenti. A tal punto da convincere il dirigente granata, in scadenza a giugno, a ricominciare in estate dalla Sicilia, laddove un anno fa Arena l'avrebbe già voluto per affidargli il ruolo di direttore sportivo.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

