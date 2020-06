Fc Messina, ancora tempo di ipotesi: il mercato è da “work in progress”

Il secondo anno di "vita" dell'Fc Messina targato Rocco Arena porta in dote un tesoretto che, seppur minimo, resta un punto da cui partire.

A bocce ferme, e in attesa di conoscere il campionato che disputerà la formazione giallorossa, il team allenato dal riconfermato Ernesto Gabriele può vantare un cospicuo numero di under che ben si sono comportati durante questa stagione. Sono, dunque, collaudati e alcuni elementi hanno anche stipulato accordi pluriennali. Certo, il mercato potrà sbloccarsi solo quando si avrà certezza della categoria e dei regolamenti legati all'età dei giovani da impiegare o da inserire in organico.

Per quel che concerne gli over, il capitano Giovanni Giuffrida e il difensore Matteo Fissore sono legati da accordi economici pluriennali col club peloritano, mentre gli altri, per diverse ragioni, potranno o ridiscutere un nuovo contratto con la società messinese o saranno liberi di accasarsi altrove. Non è un mistero che da Acireale siano giunte le prime sirene per il centrocampista offensivo Ezequiel Melillo che riabbraccerebbe così il tecnico Peppe Pagana, con cui ha già lavorato ai tempi del Troina, e ritroverebbe anche diversi suoi ex compagni di squadra. Ma, al momento, siamo ai primi contatti portati avanti dal ds granata Agatino Chiavaro. Acireale che, in D, proverà a costruire una formazione altamente competitiva.

