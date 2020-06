Messina, il 17esimo Rally del Tirreno si svolgerà l'8 e il 9 agosto

Il 17/mo Rally del Tirreno si svolgerà l’8 e 9 agosto prossimi. La gara messinese, organizzata da Top Competition, sarà la prima della tre gare siciliane valide per il Campionato Rally di Zona 2020 ed avrà coefficiente 1,5 nell’ambito del nuovo calendario appena rimodulato dalla Federazione e annunciato dal presidente della Commissione Rally Daniele Settimo.

Il 4/o Tirreno Historic Rally sarà valido per il Trofeo Rally di Zona, serie nazionale di cui sono protagoniste le auto storiche. Nei prossimi giorni sarà confermata tutta la logistica, opportunamente pianificata con gli enti preposti nel pieno rispetto delle direttive del governo e di quelle Federali per quanto riguarda il motorsport ed i rally in particolare. La competizione sarà oggetto di qualche modifica, per garantire appieno innanzi tutto la sicurezza.

© Riproduzione riservata