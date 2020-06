Gabriele grato all'Fc Messina: «La conferma mi rende felice»

«Alla fine - questa l'analisi di Ernesto Gabriele, tecnico dell'Fc Messina - non si è deciso nulla. Dopo le numerose chiacchiere dei giorni precedenti sulle possibili modifiche ai campionati, sull'istituzione di una doppia serie B, è rimasto lo stesso format per tutti i campionati. Adesso si sente parlare di possibili ripescaggi, ma ancora non si sa con quale metodo saranno effettuate le graduatorie di merito. Se la Lega non pensa a qualche misura per abbattere i costi, nella prossima stagione non saranno poche le società impossibilitate a mantenere gli impegni economici e a non essere in grado di affrontare i campionati. La crisi sanitaria emersa con il Covid-19 si è trasformata in una crisi economica, e se in Lega Pro già si percepiscono le prime difficoltà, immaginiamo quanto questa situazione sarà amplificata in serie D; anche perché, alla fine, le differenze fra le due categorie in termini di costi non sono poi così grandi, considerando le spese generali e i contratti per i calciatori».

La prossima stagione, in ogni caso, Gabriele sarà ancora sulla panchina dell'Fc.

«Ho accolto questa conferma con molto piacere e con grande entusiasmo. Quando sono subentrato alla guida tecnica dopo la prima parte di stagione da vice allenatore, abbiamo cambiato un po' di cose, a partire dal modulo di gioco, con l'obiettivo di rilanciare il progetto Fc Messina così come era stato annunciato fin dai primi giorni. Purtroppo, in campionato siamo partiti maluccio, ma col lavoro e tanti sacrifici alla fine sono arrivati anche i risultati positivi; si è creato anche un bel gruppo, componente fondamentale per la riuscita di ogni progetto. Prima che interrompessero il campionato, avevamo davvero una squadra solida, quadrata, in grado di subire soltanto sei gol in quindici partite e dodici tiri in tutto».

