Fc Messina, Dambros firma il rinnovo: "Sarà una grande stagione"

In attesa dell'ufficializzazione dell'intero organigramma - si attende anche l'arrivo dell'ex granata Marco Rizzieri - la macchina organizzativa si è messa in moto anche per quanto riguarda il mercato. Dopo i due già contrattualizzati (biennale firmato lo scorso anno), vale a dire il capitano Giovanni Giuffrida e il difensore Matteo Fissore, anche il brasiliano Lucas Dambros continuerà a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. L'accordo tra le parti ieri pomeriggio in Liguria dove attualmente si trova l'attaccante carioca con la moglie e i familiari.

Felice del rinnovo del contratto il ventitrenne attaccante brasiliano di Porto Alegre: «Non posso che essere felicissimo, ho sempre creduto nel progetto di rilancio dell'Fc Messina, una società seria e ambiziosa sono pronto per ricominciare questa nuova avventura, sono convinto che sarà una stagione che ci regalerà grandi soddisfazioni».

