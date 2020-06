Fc Messina, allarme stadio: prato in stato di abbandono

L'Fc Messina sta lavorando su più fronti, dalla parte organizzativa all'organigramma societario e tecnico; dal mercato all'iscrizione al campionato per la quale necessita la disponibilità di uno stadio idoneo ad ospitare gare ufficiali. Il bando fa il suo corso ma ma intanto il terreno di gioco si presenta in condizioni a dir poco allarmanti.

La natura non può aspettare, i tempi burocratici necessitano interventi (irrigazione) e manutenzione, e non fra un mese o una settimana già oggi per non compromettere quanto rimasto.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE