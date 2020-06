L'Fc Messina è in mani sicure, Marone: "Sono felicissimo"

La riconferma numero dieci in casa Fc Messina è stata quella di Francesco Marone. Il giovane portiere, classe '99, nativo di Salerno, e autore di un'ottima seconda parte di stagione con la maglia giallorossa (11 match disputati per 990 minuti, 5 gol subìti e 8 clean sheet), è al settimo cielo per essere rimasto in riva allo Stretto.

"Sono felicissimo - ha esordito - per me Messina è sempre stata la prima scelta e sono davvero contento di poter difendere i pali dell'Fc anche per la prossima stagione. Ho ricevuto alcune chiamate, ma non le ho mai prese in seria considerazione".



