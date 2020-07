Fc Messina, si compone il mosaico Gnicewicz può tornare in... corsa

Si va avanti al ritmo di un tesseramento al giorno. Dopo il portiere salernitano Marone, il Fc Messina ieri ha ufficializzato dell'argentino Ivan Gnicewicz. In effetti si tratta di un'altra conferma visto che il giovane difensore faceva parte del gruppo, anche se è arrivato solo nel finale di stagione.

Il suo nome è salito alla ribalta in occasione della sfida casalinga contro il Savoia vinta dai giallorossi grazie anche a una sua iniziativa (sgroppata sulla fascia sinistra e servizio invitante in area per Dambros poi spintonato al momento del tiro con conseguente calcio di rigore trasformato dallo stesso brasiliano).

