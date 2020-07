Fc Messina, piani di mercato decisi: tra una settimana le trattative clou

Nella costruzione della squadra, la Fc Messina ha già fatto passi importanti per quel che riguarda il gruppo degli over, con diverse conferme dei calciatori della scorsa stagione. C'è da accelerare riguardo agli under.

«Valuteremo - afferma il ds Cesar Grabinski - anche altre possibili riconferme come quella di Riccardo Correnti (2001) il ragazzo ha fatto bene ma vogliamo capire le sue intenzioni, se ha voglia di mettersi in gioco perché nessuno avrà il posto assicurato. Un altro potrebbe essere Kana Kellian esterno transalpino che già si era messo in luce lo scorso anno, classe 2002». Marone tornato ad essere under, Papa Camara, Casella, e Gnicewicz già collaudati ma servono giocatori in altri ruoli…

