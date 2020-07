Motocross, Cairoli resta alla Ktm: "Insieme per la storia"

Tony Cairoli ha confermato anche per il 2021 la sua presenza sotto la tenda della Ktm. Il messinese nove volte iridato ha stretto le mani di Pit Beirer, direttore di Ktm Motorsports, e del manager Claudio De Carli sancendo l'accordo anche per la prossima stagione iridata. "Voglio scrivere un'altra pagina di storia con questo team", ha detto Cairoli.

I trentaquattro anni di Antonio Cairoli non sono pochi e la scelta potrebbe sembrare azzardata, ma solo a chi non conosce bene il campione pattese, un professionista serio e meticoloso che in tanti anni di attività si è sempre presentato ai nastri di partenza al top della condizione, dopo una grande preparazione.

