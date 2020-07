L'Fc Messina chiama, ma l'Acr va avanti: Del Regno entra in società con il 30%

L'Fc chiama, l'Acr... rifiuta e va avanti. Non è il popolare gioco televisivo dei pacchi, ma l'ennesima puntata del pallone messinese che, salvo clamorosi ripensamenti, ripartirà nella prossima Serie D ancora con due realtà con lo stesso nome e i medesimi obiettivi.

All'invito del Football Club di sedersi attorno a un tavolo per progettare un'unica realtà l'Acr non ha lasciato ma... raddoppiato. Intorno alle 19 Pietro Sciotto ha annunciato, da Lipari dov'era in vacanza per qualche ora di relax, di aver chiuso l'accordo per l'entrata in società dell'imprenditore salernitano Carmine Del Regno, titolare di alcuni supermercati a Salerno e provincia e amministratore del Gruppo Meda, già sponsor del settore giovanile della Salernitana e reduce dall'esperienza nel Cda del Rieti.

