Fc Messina con le idee chiare, Ferrante: "Servono ancora cinque elementi"

C'è gran fermento in seno all'Fc Messina. A differenza dello scorso anno dirigenti e calciatori hanno preferito cercare casa a Messina e non più nei comuni della fascia tirrenica. «C'è la volontà di vivere maggiormente la città e non solo per una questione logistica», dice il responsabile dell'area tecnica l'ex bomber granata Marco Ferrante.

A due settimane dal raduno cosa manca all'Fc Messina per essere la formazione da battere?

«Un attaccante di spessore e un mediano; a centrocampo ci stiamo muovendo e spero che entro dieci giorni ci possa essere la classica fumata bianca, stiamo aspettando che finiscano i playoff di Lega Pro ma non scartiamo la possibilità di pescare nel mercato straniero. Servono ancora cinque elementi, compresi gli under».

Un'altra stagione con due realtà messinesi ai nastri di partenza non era quello che auspicava la piazza…

«Il presidente ha tentato più volte che ciò non accadesse, ma non mi occupo di queste cose, preferisco parlare di ciò che avviene all'interno del rettangolo di gioco».

Mercato: è tramontata la possibilità di vedere ancora in giallorosso l'argentino Melillo e il livornese Marchetti, bisognerà sostituirli con elementi di spessore...

«Non è del tutto tramontata, è chiaro che non potremo garantire il posto a nessuno, e a prescindere dalla loro riconferma saranno ingaggiati alcuni profili importanti, anche perché se vogliamo disputare un torneo da protagonisti necessitano calciatori di categoria superiore che sposino la nostra causa».

Parco under fondamentale per essere competitivi, ci sono dei vuoti nell'organico, dal portiere a un difensore fino a un centrocampista….

«Per quanto concerne i portieri ne verranno due-tre in ritiro e verranno valutati dal nostro preparatore Manitta. Per la difesa oltre Camara ci saranno due under provenienti da settori giovanili professionistici che saranno valutati in fase di ritiro».

Manca davvero poco all'inizio degli allenamenti, quando vedremo il vero Fc Messina?

«Sicuramente non a Messina, a Fiuggi avremo le idee più chiare e faremo gli innesti mirati laddove si dovessero presentare delle criticità. Sempre in occasione delle nostra permanenza a Fiuggi stiamo cercando di organizzare delle amichevoli anche con delle società professionistiche (Frosinone? ndc) anche se ancora dovremo trovare una location idonea».

