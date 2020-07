L'Acr Messina studia le mosse, dall'iscrizione alla nuova rosa

Sarà un weekend lungo e intenso per l'Acr Messina. Quella che si apre dopodomani, infatti, sarà una settimana decisiva per la società giallorossa, chiamata a porre i primi punti fermi della nuova stagione e ad adempiere ai primi impegni ufficiali.

Dall'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, adempimento burocratico da non sottovalutare, dal momento che spesso provoca spiacevoli sorprese, all'ufficializzazione dello staff tecnico, fino all'allestimento della nuova rosa di giocatori; non manca certo il lavoro a Pietro Sciotto e all'anima salernitana della rinnovata Acr all'alba dello “Sciotto quater”.

Lunedì è atteso in città Pierluigi Di Santo, nuovo direttore generale in pectore che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana. A Di Santo il compito di preparare le carte per l'iscrizione (il relativo iter telematico scade alle 18 di venerdì prossimo), e a dirimere i primi nodi per la prossima stagione.

