Fc Messina, Gabriele è già carico: "Chiederò il rispetto per la maglia"

A due settimane dal raduno. Quella che comincerà domani sarà una settimana importante per l'Fc Messina soprattutto per quanto concerne la segreteria visto che da domani e fino alle 18 del 24 luglio (termine ultimo oltre il quale è prevista l'esclusione) bisognerà iscrivere la squadra al prossimo campionato di Quarta serie. Manca ancora qualche documento (il nullaosta per la concessione del “Franco Scoglio” per le gare ufficiali da parte del Comune) ma la dirigenza è fiduciosa che già domani o al massimo dopodomani la documentazione sarà completata per poter formalizzare l'iscrizione.

Intanto, ultimi giorni di “relax” (anche se da diverso tempo lo staff tecnico lavora per stilare il programma degli allenamenti in vista dell'inizio della preparazione) per il gruppo Fc Messina, anche se quest'anno di ferie ce ne sono state fin troppo. Il confermato tecnico dell'Fc Messina il calabrese Ernesto Gabriele oltre a tenersi costantemente in contatto con i suoi collaboratori non disdegna di seguire anche l'attività giovanile nella sua Lamezia Terme magari alla ricerca di qualche possibile profilo.

Mister cosa dirà ai suoi ragazzi il primo giorno di “scuola”?

«Chiederò prima di tutto rispetto per Messina per la sua storia calcistica, per i colori di questa maglia e per i suoi tifosi, devono avere ben in mente il peso e l'importanza che ha indossare questa maglia; per quanto riguarda l'impegno non ho dubbi, è fondamentale, invece, che capiscano questi concetti».

