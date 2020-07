Acr Messina, inizia la settimana decisiva: attesi i nuovi soci

I motori in casa Acr Messina si sono accesi da giorni, ma da oggi è il momento di inserire il turbo e il pilota automatico per bruciare le tappe e tentare di recuperare il terreno perduto dopo mesi di tentennamenti e silenzi. Stamani sono attesi in riva allo Stretto gli imprenditori Carmine Del Regno ed Enzo Bove che potranno prendere confidenza con la città dopo aver siglato un accordo di massima per l'ingresso, con il 30 per cento, nel sodalizio guidato dalla famiglia Sciotto per il quarto anno consecutivo. Dopo le riunioni svoltesi a Salerno, insieme con la “mente” del progetto tecnico-operativo, vale a dire Angelo Mariano Fabiani, adesso saranno giorni frenetici a Messina. A prendere in mano le operazioni sarà il dg designato, Pierluigi Di Santo, che comincerà a lavorare partendo dall'iscrizione al campionato di Serie D.

E proprio da oggi, e sino alle ore 18 di venerdì, i club aventi diritto a partecipare al massimo campionato nazionale dilettanti potranno procedere, tramite la piattaforma on line, a iscriversi al torneo. Ma questo sarà solo il primo passo verso lo “Sciotto quater”. Nei giorni di permanenza dei nuovi soci a Messina, saranno tanti i nodi da sciogliere. Dal tecnico, il cui nome dovrebbe essere reso noto a breve (resta sempre Bruno Caneo in pole position per la guida della squadra biancoscudata), alla composizione dei dirigenti che costituiranno l'asse portante della prima squadra.

