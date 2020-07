Tra l'Acr e Cristiani è finita, i tifosi a Sciotto e Arena: "Un solo Messina"

È una vera e propria lotta contro il tempo quella dell'Acr Messina, che entro le 18 di dopodomani dovrà perfezionare in via telematica l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Lo Sciotto quater parte decisamente in salita, dal momento che in meno di quarantotto ore la società giallorossa dovrà mettere insieme e presentare in Federazione una corposa documentazione, che in alcune parti deve ancora ricevere.

Intanto, i tifosi del club “Testi Fracidi” lanciano un messaggio chiaro ad Acr e Fc. Due striscioni, uno apparso in un campo di calcetto a Camaro e sul viale Europa, davanti al mercato Zaera, firmati proprio dai “Tf” chiedono, ancora che c'è tempo, un solo Messina. “Discorso diretto senza esitare... Un solo Messina o ve ne dovete andare!”. Ma la notizia del giorno in casa Acr è che Alessio Cristiani non farà parte della squadra che prenderà il via al prossimo campionato.



