Fc Messina prepara due grandi colpi, Giuffrida: "Siamo un gruppo coeso"

Il mercato entra nella fase calda e l'Fc Messina non intende farsi trovare impreparato. Gli obiettivi della società del presidente Rocco Arena sono chiari: dopo essersi assicurato anche per la prossima stagione l'argentino Facundo Coria si cerca un altro top-player a centrocampo e un attaccante. Diversi i nomi che circolano anche se la società ma la società mantiene uno strettissimo riserbo sulle strategie e sulle trattative in cui è impegnata.

Intanto a pochi giorni dal raduno (2 agosto) abbiamo sentito il capitano della formazione giallorossa Giovanni Giuffrida.

Il lungo lockdown sta per concludersi, dopo cinque mesi di stop, tra poco più di dieci giorni si comincia a lavorare?

«Non vediamo l'ora di tornare alla quotidianità anche se abbiamo sempre rispettato il lavoro che ci inviava lo staff tecnico. È normale che ci manchi il campo dal 3 agosto finalmente si tornerà a lavorare in gruppo».

La società non mai fatto mistero sugli obiettivi stagionali, vi attende una stagione importante?

«Nel momento in cui indossi la maglia del Messina sai di avere una grossa responsabilità, a prescindere dal fatto se la società stia operando bene, dobbiamo lavorare con umiltà a far parlare il campo».

