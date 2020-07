Giro d'Italia, Musumeci: "Il mondo conoscerà il lato migliore della Sicilia"

Il Giro d’Italia 2020 è «una preziosa occasione» per «mettere a fuoco le parti più belle della Sicilia» e «far conoscere il lato migliore» della regione. Lo sottolinea il governatore siciliano Nello Musumeci, commentando al Giro Day la Grande Partenza da Monreale. "Ospiteremo quattro tappe dal 3 al 6 ottobre. Sarà un grande evento per tanti appassionati, un grande evento per la promozione turistica».

La partenza in Sicilia era inizialmente prevista per l'edizione 2021 del Giro d’Italia ma la pandemia del Coronavirus ha convinto gli organizzatori, di comune accordo con gli enti coinvolti, ad invertire il via con Budapest, città da dove sarebbe dovuta partire quest’anno la corsa rosa. Grande attesa per Vincenzo Nibali, siciliano e tra i grandi favoriti di questa edizione del Giro d’Italia.

© Riproduzione riservata