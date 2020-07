Nibali si prepara ad un trimestre di fuoco: "Sono vietate le distrazioni"

È iniziato il conto alla rovescia per il ciclismo e per Vincenzo Nibali. Sabato, infatti, lo Squalo farà il suo debutto bis in questa stagione alla “Strade bianche”, la semiclassica lungo le colline senesi con ben 11 tratti di sterrato. Una stagione adesso concentrata in cento giorni, che ha già perso il suo appuntamento più prestigioso, i Giochi Olimpici. Anche per Nibali erano l'obiettivo principale della stagione, ma il suo rinvio ha finito per favorire le ambizioni olimpiche dello Squalo, che potrà incentrare la prossima stagione sulla caccia alla maglia con i cinque anelli. Questo, invece, sarà l'anno del Mondiale e del Giro d'Italia, due appuntamenti ravvicinati, per i quali lo Squalo ha studiato assieme a coach Slongo una preparazione mirata.

«Il calore della mia terra - ha commentato lo Squalo - sarà una cornice splendida che mi trasmetterà grande emozioni, ma potrò concedermi ben poche distrazioni. La crono iniziale e l'arrivo sull'Etna due giorni dopo impongono di farsi trovare preparati fin da subito. In attesa di capire se ci saranno ulteriori cambiamenti rispetto al percorso annunciato ad ottobre, credo che la terza settimana rimarrà quella determinante. Se gli specialisti delle crono sono avvantaggiati con la tappa di apertura, dopo due settimane le forze fisiche e mentali che avremo a disposizione saranno diverse».

