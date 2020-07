Acr Messina, Sciotto difende le sue scelte: "Novelli non è un ripiego"

Torna a parlare il patron dell'Acr Messina Pietro Sciotto, dopo le ufficializzazioni del nuovo direttore generale Andrea Gianni e del tecnico Raffaele Novelli, e lo fa per difendere le sue scelte.

«Quella dell'allenatore - dice il presidente giallorosso - è stata una scelta mirata al progetto, e non un ripiego. Le trattative possono anche non definirsi per diverse prospettive. Con Campilongo e Capuano risulta evidente che, nonostante non ci fossero problemi economici, organizzativi o quant'altro, le aspettative dei tecnici erano di non lasciare il professionismo, anzi, ove possibile, di migliorarsi mettendosi in gioco in categorie superiori».

