Acr Messina alla ricerca degli attaccanti, Gianni: "A Polla con l'80% dell'organico"

L'Acr Messina resta in attesa che si sblocchi il mercato in entrata, specialmente alla voce attaccanti (caldo l'interesse per l'esperto Ciro Foggia), reparto in cui sono attesi in queste ore gli annunci di due elementi di spessore per la categoria e si inizi la costruzione di un organico competitivo e quasi pronto per la preparazione precampionato che si svolgerà a Polla fra due settimane. (

"Puntiamo ad arrivare in ritiro con l'80-85% dell'organico", ha detto il neo dg biancoscudato, Andrea Gianni, a margine della conferenza).

