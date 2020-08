L'Fc Messina non si ferma, per il centrocampo c'è Giuseppe Palma

Quando il mercato chiama, l'Fc Messina risponde. Nuovo “colpo da copertina” per la formazione cara al presidente Rocco Arena. Dopo l'arrivo ieri l'altro, dell'equadoregno con passaporto spagnolo, Jordan Gaspar, e in attesa della prima punta che dovrebbe arrivare la prossima settimana, nella tarda serata di ieri la notizia dell'accordo con l'esperto centrocampista napoletano Giuseppe Palma.

Ventisei anni, ex nazionale Under 16 e Under 19 (esordio nel 2013 con l'allora tecnico Evani), un calciatore dalle grandi prospettive, cresciuto nelle giovanili del Napoli, fisico possente 186 centimetri per 76 chilogrammi, ha giocato quasi sempre in Lega Pro, con presenze anche in serie A (Lituania) e serie B (Chiasso, Svizzera), le ultime tre stagioni tra Mantova (Serie D 25 presenze e un gol) per poi passare in Lega Pro nelle file del Rieti nella stagione 2018/19 (32 presenze e due reti) e l'anno successivo sempre a Rieti prima parte 15 gettoni, per poi chiudere la seconda parte della stagione con la casacca corallina della Turris (8 presenze e tre gol) in Serie D contribuendo alla promozione.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE