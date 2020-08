Fc Messina, oggi la terza amichevole: Mukiele “sposa” il progetto

Ultimi due giorni di ritiro a Fiuggi per l'Fc Messina che oggi pomeriggio al Centro sportivo “Capo i Prati” sarà impegnato nella terza e ultima amichevole ciociara contro il Guarcino (neopromosso in Promozione). La comitiva giallorossa, infatti, dopo l'amichevole di questa sera effettuerà un ultimo allenamento domani mattina a Fiuggi e subito dopo lascerà il ritiro per fare rientro in sede. Il gruppo usufruirà di tre giorni di relax per poi ritrovarsi tutti lunedì 31 agosto al “Celeste” per la ripresa degli allenamenti.

E il 31, quasi sicuramente in gruppo ci sarà anche l'ex attaccante dell'Under 19 granata Norvin Mukiele, il colored francese già visto in riva allo Stretto nella prima parte della preparazione svolta al “Celeste”; infatti, sembra abbia detto no al suo procuratore che l'aveva “accasato” nella seconda divisione francese.

