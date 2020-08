Fc Messina, brilla Carbonaro: oggi l'ultima seduta a Fiuggi

Chiude con un facile 7-0 la terza ed ultima amichevole in terra ciociara l'Fc Messina; l'ultimo test è servito al tecnico Ernesto Gabriele e al suo staff per valutare i tanti giovani in prova. Oggi, dopo l'allenamento mattutino, la comitiva giallorossa lascerà il ritiro di Fiuggi per far rientro in sede.

La società ha concesso tre giorni di stop fissando l'appuntamento per lunedì pomeriggio al “Celeste” per la ripresa degli allenamenti. Questa mattina, probabilmente prima della seduta di allenamento, sarà diramata la lista degli under che continueranno a vestire la maglia giallorossa.

