Fc Messina, Gabriele: "Questa squadra può centrare l'obiettivo"

Ultimo giorno di relax anche per il tecnico dell'Fc Messina Ernesto Gabriele che dalla sua Lamezia stila un bilancio di questo primo scorcio di stagione: dal pre ritiro di Messina all'ultima fase conclusa a Fiuggi.

La società ha espresso sin da subito la volontà di vincere il campionato, ma le ha dato gli uomini per poter centrare questo obiettivo?

«Sicuramente, anche se in campo non vanno i nomi, ma ci sono tante componenti che devono lavorare all'unisono, dobbiamo lavorare tanto e ce la metteremo tutta per centrare l'obiettivo prefissato».

