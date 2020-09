Fc Messina, un altro break: resta viva la pista Barcos

Con l'allenamento di ieri mattina al “Celeste” si è chiusa la prima settimana di lavoro in riva allo Stretto dell'Fc Messina dopo il ritorno dal ritiro di Fiuggi. Adesso la comitiva giallorossa usufruirà di tre giorni di riposo visto che la ripresa è fissata per martedì alle 16. E il programma della prossima settimana sarà la fotocopia di quella appena conclusa.

Intanto l'Fc Messina lavora sottotraccia per completare l'organico con una punta centrale. Non è per nulla archiviata la pista che conduce all'argentino Hernan Barcos. L'ex attaccante dell'Albiceleste, al momento bloccato da una clausola contrattuale in Bangladesh, ha raggiunto il presidente Rocco Arena ad Alicante per incontrarlo e provare insieme a risolvere la questione.

