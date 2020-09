Motocross, al Gp d'Italia vince Herlings: due terzi posti per Cairoli

Due terzi posti per Tony Cairoli nel tracciato di Faenza per il Gp d’Italia, sesta tappa del Mondiale Mxgp e primo dei sei appuntamenti nel nostro Paese. Podio identico in gara 1 e gara 2: il 34enne siciliano della Ktm si è piazzato in entrambe le gare alle spalle di Jeremy Seewer e del vincitore Jeffrey Herlings.

L’olandese della Ktm guida così la classifica del mondiale con 263 punti, proprio davanti al suo compagno di squadra Cairoli, dietro di 60 punti (203). Terzo Tim Gajser della Honda, piazzatosi ottavo e quinto nelle due gare. Ora il Mondiale di motocross si dà appuntamento a martedì, ancora sul tracciato di Faenza per il Gp Città di Faenza, il secondo dei sei appuntamenti italiani in calendario.

