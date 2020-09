Trapani calcio, un giocatore positivo al coronavirus: test per tutta la squadra

Positivo al coronavirus anche un giocatore del Trapani calcio, squadra che quest’anno è retrocessa dalla serie B. A renderlo noto Fabio Petroni nel corso di un incontro con la stampa.

Il calciatore si era sottoposto lunedì scorso al tampone. Petroni ha aggiunto che «si sta monitorando la situazione con gli altri giocatori che restano sotto osservazione medica».

Un caso anche nel Torino. La società ha comunicato che «in seguito ai tamponi di routine - come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc - è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata». La società granata ha così annullato le prossime due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre.

