Acr Messina, per il ruolo di centrale il primo obiettivo è Colella

Mister Raffaele Novelli darà il "rompete le righe" per qualche giorno di meritato riposo dopo quasi due settimane e mezzo di duro lavoro nel ritiro campano.

La comitiva biancoscudata si ritroverà in sede domenica e, nel pomeriggio, riprenderà la preparazione, con ogni probabilità sul manto erboso del "Franco Scoglio", in vista dell'approssimarsi della nuova stagione che, tuttavia, potrebbe slittare di una settimana (l'esordio in Coppa Italia è previsto per domenica 20 settembre, ma si attendono sviluppi nelle prossime ore).

