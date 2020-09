Acr Messina, caccia al difensore: l'ultima idea è Sabatino

Mentre la squadra usufruisce di due giorni di stop dopo le due settimane e mezzo circa di ritiro in quel di Polla, nel Salernitano, i dirigenti dell'Acr Messina sono impegnati sul fronte mercato alla ricerca del difensore e dell'attaccante che servono per completare l'organico da affidare a Raffaele Novelli.

Già tanto è stato fatto e la squadra messa su sembra un buon mix fra under esperti sì, ma ancora nel pieno della carriera e vogliosi di continuare a vincere campionati, e under di prospettiva. Sul fronte difensore, nelle ultime ore, è stato contattato Sergio Sabatino, palermitano classe '88, con una lunghissima militanza in Serie C.

