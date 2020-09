L'Fc Messina guarda avanti con fiducia, domani test contro il Milazzo

Si lavora su più fronti in casa Fc Messina. Mentre la squadra da oggi pomeriggio sotto le direttive del tecnico Ernesto Gabriele e del suo staff riprenderà gli allenamenti dopo due giorni e mezzo di riposo, la società non si è concessa un istante di pausa lavorando per pianificare al meglio la stagione.

Nel frattempo si è riusciti a trovare anche uno sparring-partner (compito tutt'altro che facile ai tempi del Covid-19) per poter testare condizione fisica e schemi. Domani, infatti, piccolo stravolgimento al programma di allenamento che prevedeva come ogni mercoledì la seduta mattutina. Appuntamento quindi spostato nel pomeriggio sempre al “Celeste” per un allenamento condiviso con il Milazzo (formazione ai nastri di partenza del torneo di Promozione).

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE