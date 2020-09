L'Acr Messina ora pensa ad Albadoro, Bossa prepara le valigie

C'è anche il nome di Diego Albadoro nella lista di attaccanti sotto osservazione in casa Acr Messina. Napoletano, classe '89, punta centrale, nella passata stagione, Albadoro, ha vestito la maglia dell'Avellino in Serie C, collezionando 24 presenze e trovando il gol in 4 occasioni. Annata precedente in B con la Ternana, mentre nel 2016-17 con i colori del Fondi, in C, la stagione più prolifica che recita 12 marcature in 30 partite giocate.

Albadoro non è proprio un “gollifero”, per dirla in gergo, ma è sicuramente un attaccante di spessore che ha, tranne una parentesi iniziale, svolto tutta la sua carriera tra i professionisti fra B e C.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE