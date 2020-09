Bevis: "Voglio vincere con l'Fc Messina"

Il Football Club Messina chiude stamattina, con la seduta di allenamento in programma al "Celeste", un'altra intensa settimana di lavoro. Si suda dai primi di agosto in casa peloritana e sembra essere tutto pronto per l'esordio in campionato fra otto giorni.

A proposito di campionato, nel primo pomeriggio di oggi la Lnd renderà noti i calendari dei nove gironi di quarta serie. I giallorossi, finalmente, conosceranno il loro cammino. Da martedì si ritornerà sul manto erboso dell'impianto di via Oreto con in testa il primo avversario da affrontare nella stagione calcistica 2020-21 che scatta a quasi sette mesi dall'interruzione della precedente.

Dopo l'inserimento in avanti di Pietro Balistreri, i dirigenti giallorossi stanno proseguendo la trattativa per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante sudamericano Hernan Barcos. Il dg Marco Rizzieri, in particolare, lo ritiene fuori categoria per la D e, quindi, vuole attendere ancora qualche giorno prima di tuffarsi su altre piste.

Il club presieduto da Rocco Arena, intanto, sta espletando i tesseramenti degli under, scuola Torino, Norvin Mukiele (attaccante classe 2001) e Gabriele Aita (difensore, classe 2002), i quali saranno ufficializzati nelle prossime ore. Con i loro inserimenti, con ogni probabilità, qualche giovane sarà girato in prestito altrove.

Chi prepara il secondo anno consecutivo con la casacca messinese è il francese, classe '98, Kilian Bevis che ha ben impressionato per corsa, dribbling e vivacità offensiva.

«La scorsa stagione abbiamo fatto bene - ha detto l'esterno d'attacco dell'Fc - ma siamo consapevoli che dobbiamo e possiamo fare meglio. È quello che ci siamo imposti dai primi giorni di allenamento. Io sono ritornato perché mi voglio affermare e perché questa società ha un progetto ambizioso a cui voglio partecipare attivamente. La squadra si è rafforzata, secondo me, e sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni».

Sembri già in forma campionato, nell'ultima amichevole disputata al "Celeste" con il Milazzo non ti sei risparmiato. Quali sono i tuoi obiettivi?

«Mi sto preparando al meglio per arrivare al top della forma già dalle prime gare. A livello personale so di avere margini di miglioramento e continuando a lavorare così potrò dare ancora di più. Ma tutto deve passare dal gioco di squadra e dalle vittorie che speriamo possano arrivare da subito. Abbiamo tutte le carte in regola per disputare una stagione di vertice».

