"Siamo ancora in attesa da parte del governo centrale dell’annunciato provvedimento relativo agli accessi del pubblico negli stadi. Se a Roma non si dovesse provvedere in tempo utile, allora anche la Sicilia, in linea con le altre Regioni, procederà ad emanare una propria ordinanza". Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

© Riproduzione riservata