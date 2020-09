Fc Messina, debutto in casa con il San Luca: tre matricole in un mese

La prima in casa contro il neopromossa il San Luca, ma nelle prime quattro giornate l'Fc Messina incontrerà anche altre due debuttanti in quarta serie: il Dattilo e il Santa Maria Cilento: «Un buon inizio di stagione - il commento a caldo del dg della formazione giallorossa Marco Rizzieri - poi è normale che tutte le gare sono difficili perché bisogna vincerle sul campo, però giudico positivo il calendario e vedo i ragazzi determinati e concentrati.

È ovvio che tutti daranno il massimo, a cominciare dal San Luca che certo non verrà a Messina per recitare un ruolo di comparsa, siamo convinti di far bene, siamo consci delle nostre potenzialità, però lo dobbiamo dimostrare sul campo».

