Fc Messina pronto al debutto, Gabriele: "Rispetto per il San Luca"

A cinque giorni dal debutto previsto domenica contro il San Luca di Ciccio Cozza, l'Fc Messina alza i livelli di concentrazione per un debutto da non sbagliare. La partita, salvo clamorosi colpi di scena, si giocherà al “Franco Scoglio”. Proprio ieri sera l'Acr, che gestisce l'impianto ha inoltrato richiesta per una urgente di Commissione di Vigilanza al fine di ottenere, entro domenica, l'agibilità dello stadio. Una corsa contro il tempo: all'incontro organizzato venerdì scorso dall'assessore allo sport Gallo con le due maggiori società messinesi che usufruiscono dello stadio, infatti, si era presentata solo l'Fc, rappresentata nella circostanza dal vicepresidente Cosenza, dall'ad Santoro e dal dirigente D'Amore. Nei prossimi giorni, quindi, l'organo prefettizio dovrà esprimere parere (aspettando sempre una modifica in merito alla decisione di giocare con mille spettatori oltre che in Serie A anche in tutte le altre categorie) sulle condizioni della struttura in vista dell'inizio del campionato.

Oggi al “Celeste” la ripresa degli allenamenti in vista del debutto contro i reggini. «Il San Luca un'incognita - ha detto il tecnico Ernesto Gabriele -, sicuramente è una squadra che ha fatto bene lo scorso anno vincendo il campionato e la Coppa, sono certo che non verrà a Messina in gita, ma che, come è giusto, vorrà esordire nel migliore dei modi. Massimo rispetto, ma dobbiamo pensare a fare nostra la partita, non possiamo permetterci passi falsi, abbiamo un obiettivo ben preciso e perdere punti soprattutto in casa è l'ultimo dei nostri pensieri».

