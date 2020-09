L'Acr Messina si avvicina al debutto con la carica di Bollino

È cominciata ieri la settimana di lavoro tipo che porterà l'Acr Messina all'esordio di domenica pomeriggio al “Morreale-Proto” di Cittanova. I peloritani provano a mettersi alle spalle le turbolenze dei giorni scorsi per arrivare nel migliore dei modi al debutto in campionato. C'è da sfatare un tabù che ha visto i peloritani sempre sconfitti alla prima giornata di campionato nelle tre stagioni precedenti nel massimo campionato dilettantistico italiano. Il club presieduto da Pietro Sciotto, intanto, continua a valutare diversi profili per rimpiazzare il dimissionario Andrea Gianni, ma ci vorrà ancora qualche giorno per la fumata bianca.

Allenamento pomeridiano ieri al “Franco Scoglio”, dove i ragazzi guidati da Raffaele Novelli hanno cominciato a respirare il clima di inizio stagione. Chi scalpita per l'esordio in campionato è uno degli ultimi arrivati in casa Acr, Mauro Bollino. Il fantasista palermitano è uno di quegli elementi che può garantire il cambio di marcia in avanti e, in questa categoria, può fare la differenza. «Sono arrivato a ritiro in corso a Polla - ha detto l'attaccante palermitano classe '94 - dove ho raggiunto i ragazzi. Ho già sostenuto diversi giorni di lavoro in gruppo e anche qualche partitella che mi ha dato l'opportunità di conoscere ancora meglio i miei nuovi compagni. Sì, perché con tanti ragazzi ho già giocato in passato".

