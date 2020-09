Acr Messina, Foggia suona la carica: "Lotteremo per il vertice"

Si avvicina l'esordio in campionato per l'Acr Messina che domenica pomeriggio sarà ospite della Cittanovese nella giornata inaugurale. E intanto la società ufficializza l'ingaggio del difensore ex Leonzio Sergio Sabatino e e annuncia il tesseramento dell'under Paola Giofrè. Ieri la squadra allenata da Raffaele Novelli ha svolto una doppia seduta di allenamento e, anche nella giornata di oggi, si lavorerà sia di mattina che nel pomeriggio. Domenica non ci saranno il centrocampista Domenico Aliperta, che deve scontare un residuo di tre turni di squalifica dalla scorsa stagione, quando indossava la maglia della Turris (sarà arruolabile dalla quarta giornata, nel match casalingo con l'Acireale) e l'esterno offensivo Simone Addessi che ieri, comunque, ha svolto un lieve “differenziato” e sta cercando di bruciare le tappe per recuperare dopo aver saltato praticamente tutto il ritiro causa infortunio. Con ogni probabilità, in mezzo al campo sarà dato spazio, dal primo minuto, a Giovanni Lavrendi con Raffaele Vacca e un under.

In avanti, invece, il tridente dovrebbe essere formato da Pietro Arcidiacono e Mauro Bollino ai lati, con Ciro Foggia al centro dell'attacco. Proprio il bomber napoletano, ex Casarano, non vede l'ora di cominciare. «Veniamo da un ritiro intenso che ci ha dato l'opportunità di rimetterci in moto dopo una lunghissima fase di stop - ha detto Foggia -. Ci siamo allenati con la giusta intensità ed è andato tutto bene, anche perché non era semplice vista la lunga assenza dai campi. Alcuni calciatori li conoscevo già per averci giocato insieme e mi riferisco in particolare a Vacca, Aliperta e Arcidiacono, ma debbo dire che ho conosciuto tanti ragazzi vogliosi di far bene e siamo pronti per l'inizio del campionato».

