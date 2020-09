Fc Messina, ultimi ritocchi e tanta voglia di cominciare

Il countdown è già partito, a ventiquattr'ore dal debutto, cresce l'attesa in casa Fc Messina. Si torna in campo per una gara ufficiale dopo 177 giorni, anche se a porte chiuse. Domani i giallorossi di Gabriele potranno testare, e possiamo dire senza paura di smentita, anche finalmente, il loro potenziale in gara ufficiale contro il San Luca, formazione calabrese neo promossa affidata quest'anno alle cure di Ciccio Cozza.

I giallorossi peloritani in preparazione dal 3 agosto non vedono l'ora di cominciare a fare sul serio. Intanto sembra non decollare la trattativa che conduce all'argentino Hernan Barcos.

