L'Acr Messina completa l'attacco con l'esperto brasiliano Cruz

L'Acr Messina ha ripreso ieri la preparazione. I giallorossi si sono ritrovati nel pomeriggio al “Franco Scoglio” per il primo allenamento della settimana che li porterà all'esordio casalingo, domenica prossima contro il Biancavilla. Partita che dovrebbe portare novità in casa Acr (a partire dal risultato, innanzitutto) in campo e fuori. Nelle prossime ore, infatti, sarà completato l'organico giallorosso con gli ultimi due innesti, un portiere under e un attaccante esperto che rappresenti una valida alternativa a Ciro Foggia, già autore di una doppietta all'esordio in maglia giallorossa.

Oggi, infatti, è atteso al “Franco Scoglio” Sergio Pereira Cruz, trentaduenne attaccante brasiliano proveniente dallo Jesina, e con una lunga (quasi 300 presenze) carriera italiana trascorsa fra Serie C e D. Un arrivo che, sommato a quello di Giovanni Catalano, ritornato giallorosso ventiquattr'ore prima, completa l'attacco giallorosso numericamente e, soprattutto, qualitativamente; Raffaele Novelli adesso in avanti praticamente può contare su due giocatori affidabili e di buon livello per ruolo, un lusso per la Serie D.

