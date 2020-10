Serie C, il Trapani diserta il match contro il Catanzaro e viene escluso dal campionato

Il Trapani calcio è fuori dal campionato di Serie C, dopo aver disertato gli spalti per la seconda volta: domenica scorsa avrebbe dovuto giocare in casa con la Casertana ma ha dato forfait e oggi la squadra non è partita per Catanzaro, dove era prevista la prima trasferta.

La rinuncia alla seconda partita consecutiva comporta l’esclusione automatica dal campionato. Alla base della decisione gravi problemi economici ed organizzativi in seno alla società sportiva.

Cinque anni fa, il Trapani, che militava in serie B, sfiorò la promozione in A, accedendo ai play off. Adesso, dopo la retrocessione dello scorso campionato, è fuori dal mondo calcio professionistico ed il futuro è incerto.

