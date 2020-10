Passo falso dell'Fc Messina a Dattilo, letale una punizione di Sekkoum: 1-0

Una sconfitta difficile da digerire quella subita al Provinciale di Trapani dall’FC Messina ad opera della neo promossa Dattilo.

La squadra di Gabriele comunque deve recriminare con sé stessa perché non è stata capace di recuperare una gara che si era messa in salita dopo appena sette minuti, quando Sekkoum con una punizione aveva “uccellato” Marone.

Ma c’era tutto il tempo per recuperare. Invece l’undici messinese si è intestardito in alcune giocate, via via ha perso lucidità e il nervosismo l’ha fatto a tratti da padrone.

IL TABELLINO

Dattilo (4-3-3): Giappone 6 ,Benivegna 6 , Baiata 6, Nigro 6,5 ( 25' st Fragapane 6) , Rallo 6, Sekkoum 7, Lupo 6, Bellinghier 6i, Manfré 6, Testa 6 ( 30' st Palermo 6) , Terranova 6 ( 44' st Doda s.v.) a disposizione Cipro, Cicala, ,Galfano, Girgenti, Bonfiglio, Said All. Chianetta

Fc Messina (4-3-3): Marone 5,5, Casella 6, Marchetti D.6, Barnofsky 5,5, Palma 5,5 ( 36' st Marchetti A. 5) , Ricossa 5 ( 16' st Quintadamo 5) , Gille 6,5 , Bevis 5 (1' st Gaspar 6) , Giuffrida 6, Coria 5 ( 1' st Dambros 6), Balistreri 5 ( 16' st Mukiele 6) , disposizione Tocci, ,Fissore, Garetto, , Aita All. Gabriele

Arbitro: Colaninno di Nola 6

Marcatori: al 7’ Sekkoum

Note Angoli 6 a 1 per Messina, recupero 2/4, ammoniti Testa al 30' pt, Bellinghieri al 7' st, Chianetta al 47' st, Giappone al 50’ st per il Dattilo, Balistreri al 26' p.t. Marchetti al 16 ' st, Gabriele al 22' st, Marchetti A. al 39' st per FC Messina.

