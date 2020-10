L'Fc Messina corre ai ripari, vicino l'ingaggio dell'attaccante Albadoro

La settimana che ci avvicina alla sfida casalinga dell'Fc Messina in programma domenica al “Franco Scoglio” si apre con un'indiscrezione di mercato. La trattativa è in corso ma potrebbe essere una questione di ore. Il nome che è emerso è quello del napoletano Diego Albadoro, 31 anni con un curriculum alle spalle importante (oltre 180 presenze tra i professionisti tra Lega Pro e Serie B: Avellino, Bari Ternana, Juve Stabia sono solo alcune delle maglie che ha indossato), 185 centimetri di potenza, sarà lui la punta centrale tanto attesa?

A questo punto non si sa se la pista che conduce all'argentino Hernan Barcos sarà abbandonata definitivamente o se l'ingaggio di Albadoro possa avvenire a prescindere. Se ne saprà certamente nelle ultime ore, anche perché non si può ancora aspettare la punta tanto attesa. Ieri, inoltre, al “Celeste” è ripresa la preparazione della formazione peloritana (oggi seduta mattutina come ogni mercoledì). L'allenamento come era facile prevedere è stato preceduto da un faccia a faccia tra staff tecnico e giocatori nel segreto dello spogliatoio. Un chiarimento dovuto dopo la sconfitta contro il Dattilo, maturata al termine di una prova incolore da parte della formazione peloritana.

