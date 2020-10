All'Acr Messina serve una vittoria... Rotonda, Cristiani: "Gara molto difficile"

L'avvicinamento alla sfida di domenica con il Rotonda procede serenamente per l'Acr Messina che, conquistata la prima vittoria in campionato a spese del Biancavilla, va in cerca di un acuto in trasferta che sarebbe il primo di questo 2020, se consideriamo che l'ultimo successo lontano dal "Franco Scoglio" è datato 10 novembre 2019, giorno in cui la formazione biancoscudata (sulla cui panchina esordiva Karel Zeman) espugnava il terreno del Corigliano.

«Siamo carichi e già proiettati al match con il Rotonda - ha detto il centrocampista dei peloritani, Alessio Cristiani -. Abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi della sfida col Biancavilla e stiamo continuando a lavorare sull'aspetto fisico. Ci attende una partita difficile, perché non conosciamo bene l'avversario. Con il Biancavilla abbiamo fatto fatica nei primi minuti, ma dopo il vantaggio loro si sono un po' più aperti e per noi è stato un po' più facile trovare le giocate. Abbiamo un organico composto da 27 giocatori tutti di primissimo piano. Il livello degli allenamenti si è alzato ancora e questo ci fa arrivare pronti alla domenica».

