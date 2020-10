Fc Messina, ci pensa Mukiele: vittoria a fatica sul Troina

Un gol nella ripresa del francese Mukiele basta e avanza all'Fc per battere un modesto Troina. Ma quanta fatica per i giallorossi, per quasi un'ora abbondante apparsi svogliati e incapaci di creare un minimo di scompiglio in area ennese.

Ci ha pensato l'ex Primavera del Toro, con una girata ravvicinata di destro, a togliere le castagne dal fuoco e a salvare la panchina di Gabriele. Nel finale Carbonaro dal dischetto ha sciupato il 2-0 facendosi ribattere la debole conclusione da Aiolfi.

TABELLINO

Fc Messina-Troina 1-0

Marcatore: 10' st Mukiele

Fc Messina: Marone 6.5; Quitadamo 6, Marchetti D. 6, Fissore 6; Aita 5 (16′ st Gille 6), Giuffrida 5.5, Marchetti A. 5.5 (22′ st Casella sv), Palma 5.5, Ricossa 5.5; Mukiele 6.5 (15′ st Garetto 5.5), Carbonaro 6. (A disp.: Tocci, Barnofsky, Gaspar, Balistreri, Bevis, Ebui). All. Gabriele.

Troina: Aiolfi 6.5; Berti 5.5 (42′ st Nania sv), Longo 6, Mbaye 6, Ciccone 6 (42′ st Escu sv); Cenci 6, Gallo 6, Palermo 6; Anastasio 6 (23′ st Felici 6), Savasta 6, Aperi 6. (A disp.: Spataro, Agate, Diara, Popolo, Santoro, Fronterre). All. Raciti.

Arbitro: Zanotti di Rimini 5.5

Note: espulso al 23' st Gallo per doppia ammonizione. Ammoniti Aita e Ricossa per l'Fc Messina; Gallo, Palermo e Cenci per il Troina. Angoli 5-1. Recupero 3′ pt e 4′ st.

© Riproduzione riservata