Savanarola piega un mai domo Sant'Agata, 1-0

Non basta al Sant'Agata una buona prova per evitare la resa sul campo dell'Acireale. Determinante si è rivelata l'espulsione di Strumbo - tra i migliori fino a quel momento -, con gli ospiti in inferiorità numerica per oltre un'ora. Agli acesi, invece, è bastato il gol del solito Savanarola.

IL TABELLINO

Acireale: Mazzini 6, Mauceri 6,5, Silvestri 6,5, Bertolo 6,5, Orlando 6,5 (1' st Souare 6,5), Buffa 6, Bucolo 6 (22' st Del Col 6), Ott Vale 7, Bianco 7 (37' st La Vardera sv), Sparacello 6 (31' st De Felice sv), Savanarola 7,5. All. Pagana 7.

Città di S. Agata: Ferrara 6, Strumbo 5, Brugaletta 6,5, Cicirello 6 (25' st Aveni 6), Favo 6, Ficarrotta 5,5, Biondo 6, Maggioli 5,5, Costa 6 (20' st Perkovic 6), Dama 5,5 (25' st Giuffrida 6), Camara 5,5 (43' st Romeo sv). All. Ferrara 6.

Marcatore: 6' st Savanarola.

Arbitro: Machioni di Rieti 6.5.

Note: espulso al 28' pt Strumbo per somma di ammonizioni; ammoniti: Bertolo, Strumbo, Savanarola, Ficarrotta, De Felice, Buffa e Perkovic. Calci d'angolo 3 a 3. Recupero: 1' pt e 5' st.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE